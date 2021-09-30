‘Uçak bakımcısı bulaşıkçı kadrosunda’
Sayıştay’ın Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2020 yılı denetim raporunda, bakanlığa ait taşınmazların fiili envanterinin çıkarılmadığı, bu durumun takibi zorlaştırdığı ve tam ve doğru olarak mali tablolara yansıtılmasını engellediği kaydedildi.
Sayıştay’ın Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2020 yılı denetim raporunda, MSB’ye bağlı Kara Dikimevi, 5. Ana Bakım Fabrikası ile 1. Hava Bakım Fabrikası’nda işçilerin memur kadrosunda çalıştırıldığı tespiti de yer aldı. Yapılan denetimlerde, memurlar tarafından yürütülmesi gereken işlerin bir kısmının işçiler tarafından yapıldığı belirtildi. Raporda, bu duruma ilişkin şu örnekler verildi:
- 5. Ana Bakım Fabrikası’nda branşı elek-tronikçi olan işçi, hesap sorumlusu için ayrılan kadroda çalışıyor.
- Branşı uçak mekanik sistemler bakım ve onarımcısı olan işçi, bulaşıkçı için ayrılan kadroda çalışıyor.
- Kara Dikimevi’nde branşı bilgisayarlı serilendirme ve kesim işçisi olan işçi, tabldot memuru için ayrılan kadroda çalışıyor.
- 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde branşı uçak gövde bakım onarımcısı veya kaynakçı olan işçiler, memurlar için ayrılan kadroda çalışıyor.
Sayıştay raporuna göre Kara Dikimevi’nde 9, 5. Ana Bakım Fabrikası’nda 69, 1. Hava Bakım Fabrikası’nda ise 65 işçi memur kadrosunda çalıştırılıyor. Raporda yer verilen tabloya göre, Kara Dikimevi, 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ile 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ndeki memur kadrolarının yarısından fazlası boş durumda bulunuyor.
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