Uçak kırıma uğramıştı: Adana'daki orman yangınında 5 tutuklama

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları
gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da çıkan orman yangınına
ilişkin gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Bir kişi jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı,
adliyeye sevk edilen kişilerden A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. çıkarıldıkları
hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan
orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangına
sebep oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı.