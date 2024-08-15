Uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemedi... Pilotun sesleri kayıtlara yansıdı: 'Pist şu an full kuş'
Atatürk Havalimanı’nda iniş için alçalan 3 uçak, kuş sürüleri nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pisti pas geçen bir uçağın pilotunun, "Pist şu an full kuş" sözleri ses kayıtlarına yansıdı.
İstanbul hava sahasında ve havalimanları pistlerindeki kuş sürüleri uçuşları etkilemeye devam ediyor. Dün akşam Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağın pilotu pist üzerinde çok sayıda kuş sürüsü gördü.
Bunun üzerine uçağın pilotu, hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Bu sırada 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Kuş sürüleri pistten uzaklaştırılırken, uçaklar inişlerini sorunsuz gerçekleştirdi.
"ÇARPMADIK HERHALDE"
Kuş sürüleriyle ilgili kuleyle pilot arasındaki telsiz konuşmaları ses kayıtlarına yansıdı.
Pilot: Pist kuş dolu, şu an pist sonu full kuş.
Kule: Anlaşıldı şu an kuş aracı çıktı. Size bir çarpma oldu mu efendim?
Pilot: Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik.
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