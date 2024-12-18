Uçakta 'döner ayran' dönemi başlıyor: Fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:30

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:31

Almanya'da kurulan bir Türk yiyecek firması ile Corendon Havayolları uçakta ikram çeşitliliğini geliştirmek için bir anlaşma yaptı.

Yapılan anlaşma gereği Türk üreticinin ürünleri uçuşlarda menü olarak müşterilere sunulacak.

DÖNER-AYRAN 10 EURO

Menüde Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin yanı sıra Avrupa'da bir marka haline gelen Türk döneri ve ayranda olacak.

Türk firması tarafından üretilen yüzde yüz sığır etinden yapılan Türk dönerini ve ayranı yolcular 10 Euro fiyatla satın alabilecek.

ARAŞTIRMADA TÜRK DÖNERİ ÖNE ÇIKTI

1 Ocak itibarıyla uçaklarda döner ayran satışının başlayacağını söyleyen şirketin sorumlu genel müdür yardımcısı Atılay Batu, şöyle konuştu:

"Almanya'da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptık. Şunu düşündük aslında Almanya'da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türklerde Türk dönerini çok seviyor. Almanlarda Türk dönerini çok seviyor. Bizde dedik ki Almanya uçuşlarında Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Uçaklarımızda, Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız.

Almanya'da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar bende yedim. Almanya'da yaşayan Türkler de çok seviyor. Ben yolcularımızın çok memnun kalacağından eminim. Yanında ayranda olacak. Biz şöyle bir kampanya yapacağız. Döner ve ayran birlikte 10 Euro'ya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro'ya vereceğiz."