Çok pratik ev yapımı tavuk döner tarifi... İçiniz rahat bir şekilde tüketin!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 21:51

Güncelleme: 17.12.2024 - 21:51

Dışarıda yediğiniz tavuk dönerin lezzetini evinizde yakalamaya ne dersiniz? Hem sağlıklı hem de damak tadınıza uygun olarak hazırlayabileceğiniz bu tarifle, mutfağınızda adeta bir dönerci havası estirebilirsiniz. Üstelik ev yapımı tavuk döner, pratik yapımı ve enfes tadıyla ailecek keyifle tüketebileceğiniz bir seçenek sunuyor. İşte sizi mest edecek ev yapımı tavuk döner tarifi!

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü veya but eti (but daha yağlı ve lezzetli olur)

4 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı, renk verir)

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü veya but etini ince yaprak şeklinde doğrayın. İnce kesmeniz, dönerin lezzetli ve orijinal görünümde olmasını sağlar.

Bir karıştırma kabında yoğurt, sıvı yağ, domates salçası, rendelenmiş sarımsak ve baharatları karıştırarak bir sos hazırlayın.

Doğradığınız tavukları hazırladığınız sosa ekleyin ve her yerine eşit şekilde karışımı yedirin.

Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat, tercihen bir gece bekletin.

Marine edilmiş tavukları üst üste koyarak bir streç filme sarın ve dondurucuya atın. Hafif donmuş haldeyken şişe geçirerek ince dilimler kesebilirsiniz.

Büyük bir döküm tavayı veya yapışmaz tavayı iyice ısıtın. Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin.

Tavuk dilimlerini tavaya alın ve yüksek ateşte, sürekli karıştırarak pişirin.

Tavukların dışı hafifçe kızarıp karamelize olana kadar pişirmeye devam edin.

Tavuk döneri lavaş veya pide ekmeği içinde servis edebilirsiniz.

Yanına domates, marul, turşu ve soğan dilimleri ekleyerek dürüm yapabilirsiniz.

Yoğurtlu bir sos veya ketçap-mayonez karışımıyla lezzeti tamamlayabilirsiniz.