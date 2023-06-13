Ücretlerini alamayan işçiler inşaatı durdurdu, vince çıktı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otel inşaatında parasının ödenmediğini söyleyn işçiler metrelerce yükseklikteki vince çıkarak eylem yaptı. İnşaatı durduran işçiler taşeron firmanın alacakları ücretleri yatırmadığını söylerken, hesaplarına alacaklarının yatırılacağının taahhüt edilmesinin ardından eyleme son verdiler.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:24
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Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde bir otelin inşaatında sabah saatlerinde işçiler ellerindeki işi bırakarak eyleme başladı. Taşeron firma çalışanı iki inşaat işçisi şantiyeye ait vincin üzerine çıkarak “paramız ödenmezse kendimizi aşağıya atarız” diyerek eylemi başlattı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri ikna etmeye çalışan polis ekipleri pek başarılı olamadı.

Gazetecilere konuşan ismini vermek istemeyen bir işçi, “50 gündür burada 200 kişi çalışıyoruz, paramızı vermiyorlar. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Bizden sonra gelecek olan işçiler varsa gelmesinler mağdur olmasınlar” dedi.

Bölgedeki inşaatla ilgili olarak firma yetkilisinin işçilere ödemelerinin yapılacağını ve paranın hesaplarına yatırılacağını söylemesinin ardından otel inşaatındaki işçilerin eylemi sona erdi.


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