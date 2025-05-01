Ücretsiz yemek sözünü tutmayan iktidar, göz boyamak için çeşitli uygulamalara imza atıyor: Projeniz batsın!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 06:07

Bursa’da tüm okullarda “Sağlıklı Beslenme Yolculuğum” adı altında başlatılan seferberlik rezalete dönüştü. Kentin 17 ilçesinde eşzamanlı olarak başlayan proje kapsamında, tüm resmi okullarda ilk ders “sağlıklı beslenme” temasıyla işlendi. Öğrencilere ücretsiz yemek dağıtmayı başaramayan iktidarın 21 Nisan’da başlattığı projesi kapsamında, bir okuldaki beslenme saatinde öğrencilerin getirdikleri yiyeceklerin öğretmen tarafından görüntülenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Osmangazi’deki 11 Eylül İlkokulu’nda çekildiği öne sürülen videonun sınıftaki öğretmen tarafından çekilerek öğrencileri rencide etme pahasına paylaşılması kınandı. Çocuklardan bazılarının beslenme çantasında sadece simit ve meyve suyu yer aldı. Videoda çocukların yüzünün görünmesi de başka bir hukuki ihlali gündeme getirdi. Öte yandan araştırmalara göre Türkiye’de üç milyon çocuk yatağa aç gidiyor.

Kentin 17 ilçesinde eşzamanlı olarak başlayan proje kapsamında, tüm resmi okullarda ilk ders “sağlıklı beslenme” temasıyla işlendi. Öğrencilere ücretsiz yemek dağıtmayı başaramayan iktidarın 21 Nisan’da başlattığı projesi kapsamında, bir okuldaki beslenme saatinde öğrencilerin getirdikleri yiyeceklerin öğretmen tarafından görüntülenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Osmangazi’deki 11 Eylül İlkokulu’nda çekildiği öne sürülen videonun sınıftaki öğretmen tarafından çekilerek öğrencileri rencide etme pahasına paylaşılması kınandı. Çocuklardan bazılarının beslenme çantasında sadece simit ve meyve suyu yer aldı. Videoda çocukların yüzünün görünmesi de başka bir hukuki ihlali gündeme getirdi. Öte yandan araştırmalara göre Türkiye’de üç milyon çocuk yatağa aç gidiyor.

'FATURA ÇOCUKLAR'

Görüntüler sonrası, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin yasa önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedilen CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek Cumhuriyet’e konuştu. Gökçek, “Derinleşen yoksulluğun en ağır faturasını da ne yazık ki çocuklarımız ödüyor. Ekonomide alınan hatalı kararlar çocuklarımıza yoksulluk ve açlık olarak geri dönüyor. Hiçbir anne baba çocuğunun beslenmesini boş gönderdiği için üzülmesin diye yasa önerimizi verdik. 2025 yılını sözde ‘Aile Yılı’ ilan ettiler ama ailenin en kıymetli ferdi çocukları açlıktan kurtaracak teklifimizi de vicdanları hiç sızlamadan reddettiler” dedi.