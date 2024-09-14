‘Uçtan uca şifreleme' mesajlara ulaşımı engelliyor

Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 14.09.2024 - 13:02

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu "Konuşmalar silindiyse uygulamadan sadece saat, konum ve IP gibi log kayıtlarına ulaşılabildiğini söyleyen Bişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı millet olarak üzgünüz. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Bu konuyla ilgili de Whatsapp'tan bilgiler istendi ancak Whatsapp öyle bir sistem kurdu ki uçtan uca şifreleme diye geçiyor bu. Yani sadece 2 kişinin ulaşabileceği bir sistem kurdu. Sadece log kayıtları dediğimiz yani saat kaçta görüşüldü, hangi IP'lerden görüşüldü gibi bilgilere ulaşılabilir. Ancak konuşma metinleri eğer silindiyse bunlara da ulaşmak mümkün olmayacaktır. Burada dediğimiz gibi IP üzerinden hangi şehir ya da ülkede olduğu anlaşılabilir. Hangi cihazların kullanıldığına ulaşılabilir. Saat bilgilerine ulaşılabilir. Bunlara da biz log kayıtları diyoruz. Normal şartlarda da siz herhangi bir sisteme girdiğiniz zaman hangi IP'den saat kaçta girildiği bilgilerinin hepsi kayıt altına alınır ve ileride gerektiği zaman da raporlanabilir. Herkes bu bilgilere erişemiyor. Eğer silindiyse Whatsapp sunucularında da yer almıyor. Şöyle izah edebiliriz; Whatsapp üzerinden biz biriyle yazıştığımız zaman anlık olarak o mesajlar gidiyor ve bizim kendi cihazımızda kalıyor. Yani Whatsapp serverlarında da bu bilgiler kalmıyor. Eğer o cihazdan silindiyse de ulaşmak mümkün olmuyor. Ancak hukuki meselelerde cihaz üzerinden bu veriler elde edilebilir eğer silinmediyse tabii" dedi.

Yedekleme Yapılmadıysa Mesajlar Erişilemez

Topuzoğlu, yedekleme yapılmadıysa silinen mesajlara ulaşmanın mümkün olmayacağını belirterek, “Eğer biz anonim ve halka açık bir takım sistemleri kullanıyorsak bu bilgilerin de bizim cihazımız üzerinden de olsa bu bilgilerin ulaşılabilir olduğunu, Whatsapp üzerindeki uygulamalarda ise eğer web tabanlı Messenger dediğimiz mesajlaşma sistemleri kullanılıyorsa da serverlar üzerinde kaydedildiğini unutmamak gerekiyor. Burada eğer ortada bir suç varsa da bunlar rahatlıkla ortaya çıkarılabiliyor. Biz şu konuda da uyarma ihtiyacı hissediyoruz; mesela bir yerden çıktı alacağımız zaman Whatsapp kare kodunu okutuyorsunuz. Eğer çıkış yap demezseniz haliyle de orada hesabınız açık kalmış oluyor ve daha sonra da bu başka amaçlarla da kullanılabiliyor. Sadece çıktı almak gibi düşünmeyelim. O cihazdan çıkış yapmazsanız siz gittikten sonra adınıza mesaj yazılabilir, okunabilir ve burada bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkabilir. Whatsapp'ta konuşmalar eğer yedeklenmediyse daha sonra almak mümkün değil. Yedekleme de ister bulut alanında ya da kendi cihazımızda bunun yedeklerini alabiliyoruz. Bununla ilgili özel yazılımlar da var. Özellikle şirketlerin kullandığı, ticari amaçla da kullanılmasından dolayı birden fazla Whatsapp hesabı dahi olsa bunları tek bir yerde toplayabilecek programlar yazılmış durumda. Yani siz eğer bir şirket hesabıyla görüşme yapıyorsanız burada da şirket dışı görüşmeler yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.