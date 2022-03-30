Üçüncü ittifaktan ortak açıklama
HDP, EHP, Halkevleri, EMEP, SMF, TİP ve TÖP, seçim kanununa karşı ortak açıklama yaptı, “Hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele!” dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri, Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Cumhur İttifakının hazırladığı seçim kanunu teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada “Toplumsal desteğini kaybeden, halka sefalet, adaletsizlik ve şiddet dışında bir şey sunamayan, iktidar partilerinin masa başı oyunlarla milletvekili sayısını artırma hevesinin bir sonucu olan bu teklif, zaten antidemokratik olan seçim sisteminde seçime katılım, temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları daha da derinleştirecektir. Antidemokratiktir, hukuk dışıdır.” denildi.
"ORTAK MÜCADELE İRADESİNE ZARAR VEREMEZLER"
Evrensel'de yer alan habere göre,Teklifte yer alan maddelerin oldukça tartışmalı olduğunun vurgulandığı açıklamada “Teklifin, halkın gerçek sorunları karşısında tek bir adım atmayan iktidarın, konu koltukları olunca nasıl gayretkeş hale gelebildiğini yeniden gözler önüne sermiştir. Partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasını, il ve ilçe seçim kurullarında en kıdemli hâkimlerin görev alması uygulamasının terk edilmesini ve baraj sisteminin devamını öngören bu teklif Anayasa’nın 10. 37. ve 67. maddelerine de aykırıdır. Toplumsal mücadelenin farklı alanlarında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, emeği, adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi ortak şekilde savunmak üzere bir araya gelen bizler, AKP-MHP işbirliğiyle geçirilmek istenen bu kanun teklifini kabul etmiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
İktidar partilerinin ortak mücadele iradesine en ufak bir zarar bile veremeyeceğini belirten partiler “Aksine, bizler halkımızın çıkarlarını gözeterek her alanda birlikte mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı bir kez daha, iktidarın halka düşman politikalarına, seçimleri güvensiz ve adaletsiz kılmaya çalışma oyunlarına karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz.” dedi.
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