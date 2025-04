Üçüncü kez ev hapsi verilmişti: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Cumhuriyet'e konuştu!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:51

Güncelleme: 22.04.2025 - 18:57

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yaklaşan 1 Mayıs öncesi bir kez daha ev hapsine alındı. Cumhuriyet'e konuşan Türkmen, devam eden işçi kıyımlarına dikkat çekerken Türkmen'in yanında olduklarını söyleyen işçiler, “Bu mücadeleyi susturamayacaklar” diyerek Türkmen’e destek verdi.

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde bir kez daha ev hapsine alındı. Aralarında AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikasının da bulunduğu Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği günlerde "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından tutuklanarak bir aydan uzun süre cezaevinde kalan Türkmen, böylece son bir ay içinde üçüncü kez elektronik kelepçeyle ev hapsine alınmış oldu. Kararı gazetemize değerlendiren Türkmen, "Benim tutuklanmamın ve ardından aldığım ev hapislerinin tek bir anlamı var: İşçilerin birleşmesi, işçilerin mücadele etmesi, işçilerin hak aramasından rahatsızlar. Bunu engellemek istiyorlar. Tek amaç, işçi sınıfının bugün iktidarın dayattığı bu kölelik ve sefalet koşullarına, halkın boğazına çöken bu Mehmet Şimşek programına karşı itirazının yükselmesine engel olmak, sesini boğmak" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İŞÇİLER HAK İSTEYİNCE Mİ ZARAR GÖRÜYOR?

Ülkede 'büyük bir işçi kıyımı' yaşandığına dikkat çeken Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yerde büyük bir işçi kıyımı yaşanıyor. İşçilerin büyük çoğunluğu tazminatsız işten atılıyor. Sadece şu son bir iki ayda bölge illerinde 5 binden fazla işçi işten atıldı. Gerekçe küçülme. Bazı fabrikalar kapanıyor, iflas eden yerler var. Hatırlarsınız şubat ayında Başpınar işçileri yüzde 30’luk sefalet zammını kabul etmedikleri için greve çıktıklarında bu grevlerin, direnişlerin üretime zarar verdiği, ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle suçlandık. Grevi yasaklamalarının en büyük gerekçesi buydu. Bu kadar fabrika kriz gerekçesiyle kapatılıyorsa, bu ekonomi işçiler hak isteyince mi zarar görüyor?"

YAKLAŞAN 1 MAYIS

Yaklaşan 1 Mayıs’a dikkat çeken Türkmen “19 Mart’tan bu yana yaşananları düşününce bu 1 Mayıs daha da önem kazanmış durumda. Özellikle Antep, Urfa, Malatya ve bölgedeki diğer iller için çok önemli çünkü çok ciddi işten atmalar var. Özellikle de tekstilde” diye konuştu.

BAŞPINAR İŞÇİLERİNDEN TÜRKMEN'E DESTEK: "HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkmen'e destek veren ve Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçiler ise Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada, Türkmen'in her zaman yanında olacaklarını söyledi. İşverenlerin karşılarında sendika istemediğini belirten işçiler, 1 Mayıs'ta işverenlere bir mesaj vereceklerini söyledi. Türkmen'e yönelik yasakların kaldırılmasını isteyen işçiler, şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır üzerimizden servet kazanan işverenler doymak bilmiyor. Yetmezmiş gibi, emekçinin aldığı birkaç kuruşu da "az çalıştırayım" diye daha da azaltıyorlar; bu yüzden hep yoksulluğa itiliyoruz. Yine ezilen taraf hep işçiler oluyor. İşverenler her zaman bize muhtaç kalacak ve biz hakkımız olan ücreti alacağız. Mehmet Türkmen’in üzerine bu kadar gelmelerinin nedeni, işverenlerin ve devletin kararıyla bu direnişi bitirmek istemeleri. Yine de güçleri yetmeyecek. Biz her zaman Mehmet Türkmen’in yanında olacağız. Bu meydanı işverene bırakmayacağız! Her yerde olacağız. Ellerinden geleni yapsınlar, biz sendikamızın yanında olacağız.

NE OLMUŞTU?

Türkmen 14 Şubat sabahı evinden çıkarken gözaltına alınmış, öğleden sonra serbest bırakılmıştı. Sendika başkanı 16 Şubat’ta tekrar gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta da tutuklanmıştı. 24 Mart’ta tahliye edilen Türkmen’e 25 Mart’ta ev hapsi verilmişti. 17 Nisan’da hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Türkmen için savcılığın itirazı üzerine yeniden ev hapsi verildi.