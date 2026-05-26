Uçurum kenarında erkek cesedi bulundu: Ensesinden vurulmuş

Edinilen bilgilere göre, olay Samandere Köyü ile Sinekli Yaylası yolunda meydana geldi.

Güzergah üzerinde ilerleyen bir vatandaş yol kenarında hareketsiz halde bulunan şahsı fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 60 yaşlarında olduğu belirlenen şahsın ensesinden silahla vurulduğu tespit edildi.

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilirken, şahsın vurulduktan sonra uçuruma düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma ekipleri olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlatırken, bölgede geniş çaplı soruşturma sürüyor.