Uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü: Sürücü yaralı...
Bursa'da, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Demir (67) yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e giden Ali Demir (67) yönetimindeki 11 TD 033 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
ARAÇTA SIKIŞTI
Ağaçlara çarparak duran otomobil, hurdaya dönerken, içeride sıkışan sürücü Demir de itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Demir, tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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