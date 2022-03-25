'Ucuz şeker' kuyruğu: 5 kilo şeker alabilmek için saatlerce beklediler

25 Mart 2022 Cuma, 12:51

Tarım Ürünleri Fabrika Satış Noktasının önüne sabah saatlerinde giden yurttaşlar, 5 kg şeker alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. 5 kilogramı 42,60 TL’ye satılan kristal toz şekerden bir paket almak isteyen vatandaşlar, uzun süre satış noktasının önünde bekledi.

"İKİ SAATTİR BEKLİYORUZ"

Sabah erken saatte Tarım Ürünleri Fabrika Satış Noktasına gelen Mehmet Karaköse, “Şeker almaya geldik ama bolluk kuyruğu olduğu için bekliyoruz. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Birkaç markete gittim şeker yok. Buraya geleyim dedim, bekliyoruz. Sadece 5 kilo şeker alacağız” dedi.

“ŞEKER YOK DEĞİL VAR AMA SAKLIYORLAR. HER YERİ ARAŞTIRSINLAR KIYAMET GİBİ ŞEKER VAR”

Şeker almak için bekleyen yurttaşlarda Cuma Aslan ise şunları söyledi:

"Fabrikamız kapalı, şeker pancarı ektirmiyorlar. Niye ektirmiyorlar? Şeker üretilmezse elbette böyle sıkıntı olacak. Böyle bir şey dünyada görülmemiş, yaşım 70’e yakın ben böyle bir sıkıntı görmedim. Kuyrukta nasıl bekleyelim, sıra gelmez ki. Doğanşehir’e gideceğim. Şeker yok değil var ama saklıyorlar. Her yeri araştırsınlar kıyamet gibi şeker var. Türkiye’de şeker var ama bekletiyorlar ki zamlansın 700’e satacağına bin 500’e satsın. Fiyatı artsın bakın ortalıkta nasıl şeker var. Allah bizi korusun."

Kuyrukta bekleyen ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş ise 3 saattir kuyrukta beklediğini ifade ederek, "Bu kuyruğu hak etmiyoruz. Alacağımız bir paket şeker (5 kg) burada 42 lira, çarşıda da 80 lira aynı şeker. Şeker alabilmek için bekliyoruz" diye konuştu.