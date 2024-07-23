Ufuk Üniversitesi’nde akademisyen tasfiyesi
Ankara’nın vakıf üniversitelerinden olan Ufuk Üniversitesi’nde geçen yıl yaşanan yönetim değişikliğiyle hukuk, tıp, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle meslek yüksekokulundan bazı akademisyenlerin sözleşmeleri yenilenmedi ve görevlerine son verildi.
Öğretim üyelerinin geri dönmeye hak kazandıkları halde göreve alınmadığı iddia ediliyor.
Geçen ağustos ayından beri fakültede dersler ağırlıklı olarak konuk öğretim üyeleri ve akademik yetkinliği olmadığı öne sürülen kişilerce yürütülüyor. Hukuk fakültesi aynı üniversitenin eğitim fakültesi dekanının vekâletiyle yönetiliyor.
Akademik kadroda, hukuk fakültesi öğrencilerinin alması gereken en önemli derslerden birisi olan “Anayasa Hukuku” dersinin öğretim üyesi bulunmuyor.
Derslerini, alanında uzman akademisyenlerden alamayan öğrenciler ise durumdan son derece şikâyetçi.
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