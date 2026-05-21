Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nü anımsattı: 'Koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş'

Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nü anımsattı: 'Koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş'

21.05.2026 20:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nü anımsattı: 'Koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş'

Gazeteci Uğur Dündar, 2017 yılında yapılan Adalet Yürüyüşü'nden Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Her şeyi, bir koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş!" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

UĞUR DÜNDAR: KOLTUĞU KAYBETMEMEK İÇİN YAPIYORMUŞ

Gazeteci Uğur Dündar, kararının ardından 2017'de yapılan Adalet Yürüyüşü'nü anımsattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, Kılıçdaroğlu ile fotoğrafına, "Hak, hukuk ve adalet için yürüdüğümüzü, yağmur altında demokrasi uğruna ıslandığımızı sanıyorduk. Oysa birisi, her şeyi, bir koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş!" notu düştü.

Adalet Yürüyüşü, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan, çeşitli isimlerin ve grupların katılımıyla büyüyen, Ankara'dan İstanbul'a kadar "adalet" talebiyle gerçekleşen sivil yürüyüş olayıdır.

Dündar ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

"Parti binasını ve tabelasını ele geçirmekle CHP Genel Başkanı olunmaz! Bu karar toplumun Özgür Özel ve arkadaşlarına olan desteğini çok daha büyütecek, seçmen,  iradesine yapılan bu darbeyi sandıkta affetmeyecektir. CHP Atatürk'ün partisidir. Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Nokta."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Gazeteci #uğur dündar