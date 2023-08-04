Uğur Dündar da 'Barbie' akımına katıldı: 'Lütfen kapıyı açar mısınız efendim?'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:29

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:29

Geçen haftalarda vizyona giren ve başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'Barbie' filmi, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı yapay zeka ile kendilerini Barbie veya Ken olarak paylaşıyor.

UĞUR DÜNDAR DA DAHİL OLDU

Son olarak sosyal medya platformlarında yayılan bu akıma, duayen gazeteci Uğur Dündar da katıldı.

Twitter hesabından yapay zeka ile kendisini Barbie'nin sevgilisi Ken olarak gösterdiği bir paylaşımda bulunan Dündar, "Sayın 'Barbie'ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?.." notunu düştü.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde: