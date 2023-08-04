Uğur Dündar da 'Barbie' akımına katıldı: 'Lütfen kapıyı açar mısınız efendim?'

Duayen gazeteci Uğur Dündar son zamanların en çok konuşulan figürü Barbie'yle alakalı esprili bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım Twitter'a damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:29
Uğur Dündar da 'Barbie' akımına katıldı: 'Lütfen kapıyı açar mısınız efendim?'
Abone Ol google-news

Geçen haftalarda vizyona giren ve başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'Barbie' filmi, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı yapay zeka ile kendilerini Barbie veya Ken olarak paylaşıyor.

UĞUR DÜNDAR DA DAHİL OLDU

Son olarak sosyal medya platformlarında yayılan bu akıma, duayen gazeteci Uğur Dündar da katıldı.

Twitter hesabından yapay zeka ile kendisini Barbie'nin sevgilisi Ken olarak gösterdiği bir paylaşımda bulunan Dündar, "Sayın 'Barbie'ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?.." notunu düştü.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:


uğur dündar barbie Barbie bebek

İlgili Haberler

Uğur Dündar: 'Ben siyasi bir kişilik değilim'

Uğur Dündar: 'Ben siyasi bir kişilik değilim'
Son dakika: Uğur Dündar istifa kararından vazgeçti!

Son dakika: Uğur Dündar istifa kararından vazgeçti!
Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a: 'Siz o kanala çöktünüz, sonra da sattınız'

Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a: 'Siz o kanala çöktünüz, sonra da sattınız'

En Çok Okunan Haberler