Son dakika: Uğur Dündar istifa kararından vazgeçti!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:13

Güncelleme: 17.06.2023 - 16:35

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktığını açıklamıştı. Uğur Dündar, bu kararını sosyal medya hesabından şu sözler ile duyurmuştu:

"Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim."

Uğur Dündar, Mali Genel Kurul'da daha sonra üyelere devam edip etmemesi yönünde bir çağrıda bulundu.

"BEN ÖLENE KADAR DOĞRUYU SÖYLEYECEĞİM"

Dündar, "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın" sözlerini kullandı.

Üyelerin görevine devam etmesine yönelik el kaldırmasının ardından bir kez daha konuşan Uğur Dündar, "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır" dedi.

Uğur Dündar, Nisan 2022'de yapılan seçimlerde sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanlığına seçilmişti.