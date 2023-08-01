Barbie'den devam filmi beklenenden erken gelebilir

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:17

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:17

“Barbie'nin devam filmi olacak mı” sorusuna henüz resmi bir yanıt gelmedi ancak Mattel CEO’su Ynon Kreiz, ilk yapımın başarısını değerlendirirken devam macerası için kapıları açık tuttu. Warner Bros. “Barbie Yazı Operasyonu” adını verdiği programın meyvelerini 21 Temmuz itibarıyla toplamaya başlamışken hayranların olası bir devam filminde.

İlk filmin yönetmeni Greta Gerwig, devam projesi fikrine şimdilik sıcak bakmadığını belirtse de Mattel cephesi gelecekte kuracağı Sinematik Evren için Barbie markasını oldukça önemli bir yere konumlandırıyor.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı film ikinci haftasında 775 milyon dolar gişe hasılatını aşarken Mattel CEO’su Ynon Kreiz da ünlü markanın geleceğine dair ipuçları verdi.

DEVAM FİLMİ İÇİN GELEN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Barbenhemier fırtınası sırasında Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy; olası bir Barbie 2 filminde Ken’lerden birisine hayat verme fikrine sıcak baktığını açıklamıştı.

Deadline’ın haberine göre Kreiz; şirketin finans toplantılarından birisinde gelecek projelere dair açıklamalarda bulundu. “Devam filmleri hakkında konuşmak için muhtemelen biraz erken” diyen Kreiz, yine de mevcut performanstan duydukları heyecanı saklamadı ve serinin daha da genişlemesi fikrine dair sinyaller verdi.

“Henüz hiçbir şeyi resmi olarak açıklamıyoruz. Muhtemelen devam filmleri hakkında konuşmak için de biraz erken. Ama filmin getirdiği başarıyla birlikte… daha fazla fırsat beraberinde gelecektir. Herkesin bu tarz markaları, kültürel olayları aradığı bir sektörde çalışıyoruz. Bu tarz şeyler oluyor. Ama çok da sık olmuyor. Dolayısıyla markanın büyümeye devam etmesini bekliyoruz. İçerikte daha fazla fırsat bekliyoruz. Bu sadece film değil, TV ve diğer alanlar için de geçerli.”

Film gösterime girdikten bir hafta sonra Gerwig bu projeye “elindeki her şeyi verdiğini” kaydederken devam yapımı için “hiçbir fikri olmadığını” kaydetmişti. Başrol Margot Robbie de şimdilik Gerwig ile benzer görüşleri paylaşıyordu.

Öte yandan Mattel Sinematik Evreni’nin kurulmasıyla birlikte Barney, Polly Pocket, Hot Wheels gibi Mattel oyuncakları ve UNO kart oyunu dahil geniş bir paketin sinema uyarlaması yolculuğu da başlamış oldu.