Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: 'DNA raporuna itiraz edeceğiz'
Uğur Dündar'a babalık davası açan ve DNA raporunda kızı olmadığı ortaya çıkan Dilara Gülatan, Müge Anlı'nın canlı yayına bağlanarak hukuk mücadelesini bırakmayacağını ve rapora itiraz edeceklerini söyledi.
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara
Gülatan, Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan
Gülatan, davadan vazgeçmeyeceği belirtti.
"ANNEM BANA NASIL TANIŞTIKLARINI VE AŞIK OLDUKLARINI
ANLATTI"
Dilara Gülatan'ın annesinin "Senin baban Uğur
Dündar" demesinin ardından 2 yıl önce ünlü gazeteciye dava açtığı ortaya
çıktı.
Uğur Dündar ise davayla ilgili yaptığı açıklamada Adli Tıp
Kurumu'nun verdiği DNA raporuna göre Gülatan'ın kızı olmadığının
tescillendiğini söyledi.
“BANA ‘SENİN BABAN O’ DEMİŞTİ”
Kardeşi Duygu Nebioğlu'nun ardından yayına telefonla
bağlanan Gülatan, şunları söyledi:
"Bizim sesimiz 40 yıldır çıkıyor. Biz hep yardım
istedik. Annem bizimle aynı ülkede yaşamak istemediği için Almanya'ya taşındı.
Annem 17-18 sene önce bana nasıl tanıştıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini ve
nasıl aşık olduğunu anlatmıştı. Ben de bana neden o adamla yaşadıklarını
anlatıyorsun ben babamı bulmak istiyorum dediğimde 'Senin baban o' demişti.
Davada gizlilik olduğu için bildiğim diğer detayları anlatamıyorum. Ben annemin söylediklerinden dolayı dava açtım. Uğur Bey ile görüştüğümüzde beni anladığını ve yanımda olduğunu söyledi. Kendisini manevi baba olarak görebileceğimi de söyledi. Biz davamıza devam ediyoruz, itirazımızı yaptık. Benim babamı bulma konusunda durumum vahim. Ablamızın babasını da bilmiyoruz, annem de söylemiyor."
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