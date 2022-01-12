Uğur Dündar'dan doğal gaz desteği tarihlerine tepki: Şaka gibi!..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin de mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacağını açıkladı. Gazeteci Uğur Dündar, tarihlere isyan etti.
Art arda gelen zamlar yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi hanelere doğal gaz yardımlarına başlanacağını duyurdu. Yanık, doğal gaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin de mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacağını açıkladı.
Gazeteci Uğur Dündar, yardım yapılacak tarihlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İşte Uğur Dündar'ın paylaşımı:
"Doğalgaz yardımı yapılacak ailelerin belirlenmesine şubat ayının ikinci yarısında, ödemelere de mart ayının ikinci yarısında başlanacakmış. Biraz bekleseydiniz de ısınma (!) yardımını yazın yapsaydınız! Şaka gibi!.. "
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