Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'

Son gülerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik ve Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı ve kaybettiği babalık davasıyla gündeme gelen duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 08:20
Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'
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Gazeteci Uğur Dündar, bugünü işaret ederek ülke gündeminin değişeceğini öne sürdü.

Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, bugünü işaret ederek "Yarın gündem değişecek! Bekleyin!.. (Konu futbolla ilgili değil...)” dedi.

Dündar, bir sonraki paylaşımında ise “Türkiye'nin konuşulması gereken çok önemli konuları var. Bu nedenle dikkatleri asparagas magazinlere çekmeye çalışıyorlar. Biz Çarşamba akşamı Sözcü Televizyonu'ndaki Sözün Gücü'nde halkın gerçek gündemini konuşacağız..." ifadelerini kullandı.


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