Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 08:20

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:27

Gazeteci Uğur Dündar, bugünü işaret ederek ülke gündeminin değişeceğini öne sürdü.

Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, bugünü işaret ederek "Yarın gündem değişecek! Bekleyin!.. (Konu futbolla ilgili değil...)” dedi.

Yarın gündem değişecek!

Bekleyin!..

(Konu futbolla ilgili değil...) — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 23, 2024

Dündar, bir sonraki paylaşımında ise “Türkiye'nin konuşulması gereken çok önemli konuları var. Bu nedenle dikkatleri asparagas magazinlere çekmeye çalışıyorlar. Biz Çarşamba akşamı Sözcü Televizyonu'ndaki Sözün Gücü'nde halkın gerçek gündemini konuşacağız..." ifadelerini kullandı.