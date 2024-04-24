Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'
Son gülerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik ve Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı ve kaybettiği babalık davasıyla gündeme gelen duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Gazeteci Uğur Dündar, bugünü işaret ederek ülke gündeminin değişeceğini öne sürdü.
Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, bugünü işaret ederek "Yarın gündem değişecek! Bekleyin!.. (Konu futbolla ilgili değil...)” dedi.
Yarın gündem değişecek!— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 23, 2024
Bekleyin!..
(Konu futbolla ilgili değil...)
Dündar, bir sonraki paylaşımında ise “Türkiye'nin konuşulması gereken çok önemli konuları var. Bu nedenle dikkatleri asparagas magazinlere çekmeye çalışıyorlar. Biz Çarşamba akşamı Sözcü Televizyonu'ndaki Sözün Gücü'nde halkın gerçek gündemini konuşacağız..." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin konuşulması gereken çok önemli konuları var.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 23, 2024
Bu nedenle dikkatleri asparagas magazinlere çekmeye çalışıyorlar.
Biz Çarşamba akşamı @szctelevizyonu 'ndaki #SözünGücü'nde halkın gerçek gündemini konuşacağız...
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
- 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
- İşte kulislerde konuşulan nedenler...