Uğur Kurak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Beyoğlu Emniyet Müdürü Uğur Kurak daha önce nerelerde görev yaptı?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla oluşturulan yeni kadro İstanbul Valiliğinin onayı sonrasında açıklandı. Bu gelişme ile birlikte Uğur Kurak'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Uğur Kurak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Beyoğlu Emniyet Müdürü Uğur Kurak daha önce nerelerde görev yaptı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:32
Uğur Kurak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Beyoğlu Emniyet Müdürü Uğur Kurak daha önce nerelerde görev yaptı?
Abone Ol google-news

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. Listeye göre, 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Peki, Uğur Kurak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Beyoğlu Emniyet Müdürü Uğur Kurak daha önce nerelerde görev yaptı? İşte Uğur Kurak'ın hayatı...

UĞUR KURAK KİMDİR?

Uğur Kurak, 2002 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Türkiye’nin değişik illerinde ve Malatya'da 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018 yılında  istanbul iline atandı. Şile ve Sultanbeyli'de ilçe emniyet Müdürü olarak görev yaptı.Kurak, daha önce Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.


Emniyet Müdürlüğü emniyet müdürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kimdir? Polis Akademisi uğur kurak uğur kurak kimdir

İlgili Haberler

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş kimdir? Mustafa Gümüş kaç yaşında, nereli?

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş kimdir? Mustafa Gümüş kaç yaşında, nereli?
Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Yüksek hangi görevlerde yer aldı?

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Yüksek hangi görevlerde yer aldı?
Yeni Kırıkkale Valisi Mehmet Makas kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Makas hangi görevlerde bulundu?

Yeni Kırıkkale Valisi Mehmet Makas kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Makas hangi görevlerde bulundu?

En Çok Okunan Haberler