Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:32

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:32

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. Listeye göre, 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Peki, Uğur Kurak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Beyoğlu Emniyet Müdürü Uğur Kurak daha önce nerelerde görev yaptı? İşte Uğur Kurak'ın hayatı...

UĞUR KURAK KİMDİR?

Uğur Kurak, 2002 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Türkiye’nin değişik illerinde ve Malatya'da 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018 yılında istanbul iline atandı. Şile ve Sultanbeyli'de ilçe emniyet Müdürü olarak görev yaptı.Kurak, daha önce Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.