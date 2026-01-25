Uğur Mumcu Adıyaman’da unutulmadı: Mumcu’nun mücadelesi bir aydınlanma mirasıdır

Yazarımız Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Adıyaman’da düzenlenen konferansla anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi’nin yaşama geçirdiği programda konuşan gazetemiz Cumhuriyet yazarı, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran aydın cinayetlerini, emperyalist politikaları ve Büyük Orta Doğu Projesi ekseninde bölgedeki gelişmeleri çarpıcı değerlendirmelerle ele aldı. Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika üyeleri, tıp ve hukuk camiasından isimler ile çok sayıda yurttaş katıldı.

‘MUMCU’NUN MÜCADELESİ BUGÜN DE YOL GÖSTERİCİDİR’

Konferansta konuşan Saltık, Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca laiklik, bağımsızlık ve anti-emperyalist duruş çizgisinde verdiği mücadelenin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı. Cumhuriyet’in temel değerlerinin tarihsel süreçte sistemli biçimde hedef alındığını belirten Saltık, 1990’lı yıllarda art arda yaşanan aydın cinayetlerinin toplumun vicdanında derin yaralar açtığını söyledi. Saltık, Uğur Mumcu’nun yanı sıra Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu gibi isimleri anarak, bu cinayetlerin tesadüf değil, Türkiye’nin aydınlanma yürüyüşünü hedef alan karanlık süreçlerin parçası olduğunu ifade etti. Konuşmasında Sevr Anlaşması’nın tarihsel anlamına ilişkin de konuşan Saltık, emperyal güçlerin Anadolu üzerindeki hesaplarının farklı biçimlerde güncelliğini koruduğunu dile getirdi.

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ UYARISI

Saltık, konuşmasının önemli bölümünü Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ayırdı. Bölgedeki çatışma ve dönüşümlerin anlık değil, uzun vadeli stratejik planların ürünü olduğunu belirten Saltık, Türkiye’nin üniter yapısının ve bağımsızlık çizgisinin bu süreçte hayati önemde olduğunu vurguladı. Medya ve siyaset alanında bazı çevrelerin emperyalist politikaların etkisi altında hareket ettiğini savunan Saltık, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

‘DEPREM BİNALARI YIKTI AMA DÜŞÜNCELERİ YIKAMADI’

Programın açılışında konuşan ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, etkinliğin derneğin Adıyaman’daki ilk programı olduğunu belirterek “6 Şubat 2023 depremi binaları yıktı ama düşünceleri yıkamadı. Atatürkçülük, bu ülkeyi aydınlığa, çağdaşlığa, demokrasiye ve insan haklarına taşıyan yıkılmaz bir düşüncedir. Uğur Mumcu’nun anısına düzenlediğimiz bu anlamlı konferansta Prof. Dr. Ahmet Saltık’ı Adıyaman’da ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Programın sonunda ADD Adıyaman Şubesi, kadınlara, gençlere, çocuklara ve halka yönelik aydınlanma etkinliklerinin artarak devam edeceğini duyurdu. Konferansın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, Prof. Dr. Ahmet Saltık’a Adıyaman’ın simgesi olan Nemrut Dağı heykellerini verdi.