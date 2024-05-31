Uğur Mumcu suikastına yönelik süren davada mahkeme Mehmet Ağar’ın dinlenme kararını erteledi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Gazetemizin katledilen yazarlarından Uğur Mumcu’nun suikastının üzerinden 31 yıl geçmesine karşın faili Oğuz Demir hâlâ yakalanmadı. Uğur Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal ise önceki gün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “tevsi tahkikat” (iddianamede yer almayan delillerin incelenmesi talebi) dilekçesi sundu.

Dilekçe kapsamında Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’nun İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile görüştüğü belirtildi. Dilekçede bu görüşmede Aktaş’ın; “Demir’in İran’da olduğu, Çeçenistan’da da görüldüğü ve ailesini de yurtdışına çıkardığına yönelik istihbarat bilgilerinin olmasına yönelik Güldal Mumcu’yu bilgilendirdiği aktarıldı. Dilekçede; konuya ilişkin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na müzekkere yazılması talep edildi. Ayrıca dilekçede dönemin Emniyet Müdürü ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da dinlenmesi istendi.

Mumcu’nun faili Oğuz Demir’in gıyaben yargılandığı dava dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal ile avukat İlhan Cihaner katıldı.

‘DEMİREL BİLİYORDU’

Akbal, dilekçede taleplerini tekrarladıklarını belirtti. Avukat Cihaner ise dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından konunun araştırılması için İran İslam Cumhuriyeti’yle ortak araştırma komisyonunun kurulduğuna yönelik bilgilerin olduğunu aktardı. Avukatlar, söz konusu ortak komisyonun kurulup kurulmadığına yönelik İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alınması için yazı gönderilmesini talep etti. Ayrıca avukatlar, Demir’in ailesinin yurtdışına çıkıp çıkmadığının da Emniyet’e sorulması talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, Mumcu cinayetinin araştırılmasına yönelik İran İslam Cumhuriyeti’yle ortak komisyonun kurulup kurulmadığına yönelik bilgi alınması için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na yazı gönderilmesi, varsa bilgilerin mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Demir’in ailesinin yurtdışına çıkışına ilişkin bilgilerin de Emniyet’ten istenmesine karar verildi.

Mahkeme, Ağar’ın dinlenmesinin, gerekli belgelerin gelmesinin ardından karara bağlanmasını kararlaştırdı. Dava 16 Ocak 2025’e ertelendi.