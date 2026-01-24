Uğur Mumcu'yu özlüyor saygıyla anıyoruz: 'Kalemimizi bir milim bile eğmeyeceğiz'

Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Uğur Mumcu için ölümünün 33’üncü yıl dönümünde İstanbul Şişli'de Uğur Mumcu Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Törene Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Osman Gölcük, Yenigün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın, Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ercan Erdal, Cumhuriyet Gazetesi yazıişleri müdürleri Özgür Soyer ile Cafer Kurt, gazetemizin eğitim servisi şefi Figen Atalay, gazetemiz yazarları Bedri Baykam, Mehmet Ali Güller ve Cumhuriyet çalışanları katıldı.

"YAŞASAYDI BU KARANLIK DÖNEM AYDINLANIRDI"

Gazetemiz yazarı Bedri Baykam yaptığı konuşmada Uğur Mumcu’nun Türkiye için taşıdığı tarihsel öneme dikkat çekti. Mumcu’nun katledilişinin üzerinden 33 yıl geçmesine karşın acının hâlâ taze olduğunu vurgulayan Baykam, “Uğur Mumcu’yu kaybedeli 33 yıl olmuş. Bunu hazmetmek çok zor, inanmak çok zor” dedi.

O kara pazar günü alınan haberin herkesin içini paramparça ettiğini belirten Baykam, “Uğur Mumcu bugün yaşasaydı bu karanlık dönemde çok daha fazla olay açıklığa kavuşacaktı, Mumcu Türkiye'nin önünü çok daha fazla açacak dosyalara kitaplara makalelere imza atacaktı. Onun dostluğunu, sesini, gülümsemesini ve kimi zaman anlamlı kahkahasını özlüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için vücudunu bilerek siper eden bu büyük gazeteciyi saygıyla selamlıyor, gelecek kuşaklara taşımayı görev biliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

"UĞUR MUMCU’NUN UYARILARI BİR BİR GERÇEK OLDU"

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller ise, aradan geçen 33 yılda Uğur Mumcu’nun yaptığı uyarıların bugün gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

“33 yıl önce ne söylediyse, hangi konuda Türkiye’yi uyardıysa ne yazık ki o uyarıların gerçekleştiği bir Türkiye’deyiz” diyen Güller, Mumcu’nun ardından bu mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Güller, bugün de gazetecilerin farklı yöntemlerle susturulmaya çalışıldığını ifade ederek, “Kimi genç gazetecileri yazdıkları için Silivri’ye götürüyorlar, kimini casus ilan edip televizyonlarına el koyuyorlar, kimini hukuk dışı yasalarla otosansüre zorluyorlar” dedi. Ancak bu baskıların sonuç vermeyeceğini vurgulayan Güller, “33 yıl önce Uğur Mumcu’yu katledenlerin de, bugün kalemimizi eğmeye çalışanların da bilmediği bir şey var: Biz kökleri Namık Kemal’lere dayanan devrimci bir kuşağız. Halka gerçekleri anlatma konusunda kalemimizi bir milim bile eğmeyeceğiz” diye konuştu.

"OCAK AYI FAİLİ BELLİ CİNAYETLERİN AYIDIR"

Gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın da Ocak ayının Türkiye için acılarla dolu bir ay olduğunu hatırlattı. Uğur Mumcu’nun yanı sıra Gaffar Okkan ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy’un da ocak ayında katledildiğini anımsatan Kızılyalın, bu cinayetlerin “faili meçhul değil, faili belli” olduğunu söyledi. Uğur Mumcu ile aynı çatı altında çalıştığını belirten Kızılyalın, “Onun onurunu ve gururunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"VURULDUK EY HALKIM, UNUTMA BİZİ"

Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Osman Gölcük ise Uğur Mumcu’nun halka bıraktığı mirasa dikkat çekti. Mumcu’nun “Vurulduk ey halkım, unutma bizi” sözlerini anımsatan Gölcük, “Biz de hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. Gölcük, “Onun anısını ve mücadelesini Cumhuriyet olarak yaşatmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.