Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:31

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:31

Asgari ücrete yapılan 17 bin 2 liralık artışın ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışanlar günlük yemek ücretinin ne kadar olduğunu araştırdı. Peki, Yemek ücretleri ne kadar oldu? 2024 yemek ücretleri ne kadar zamanlandı? Günlük yemek ücreti ne kadar?

YEMEK ÜCRETİ NE KADAR ZAMLANDI?

30 Aralık 2023 tarihli, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yemek ücreti, 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

Yemek ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 54,54 oranında zamlandı.

2024 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ, YOL ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğ ile, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.