Ukrayna, bağımsızlığının 34. yılını kutladı: ‘Türkiye’ye barışçıl diplomatik girişimleri için teşekkür ediyoruz’

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, ülkesinin bağımsızlığının 34. yılı onuruna Ankara’daki büyükelçilik yerleşkesinde resepsiyon düzenledi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MHP Erzurum milletvekili Kamil Aydın, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Ankara’daki diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Büyükelçilik yerleşkesinin girişinde Ukrayna savunma ürünleri ile Bayraktar Akıncı, Bayraktar Kızılelma ve MİLGEM Ada Sınıfı Korvet’in maketleri sergilendi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Etkinlik, Ukrayna ve Türkiye’nin millî marşlarının okunmasıyla başladı. Bunu, Ukrayna’daki savaş nedeniyle bir dakikalık ‘sessizlik duruşu’ izledi. Kürsüde ilk konuşmayı ise Ukrayna Büyükelçisi Neriman Celal yaptı. Celal, Rusya’nın saldırganlığının 11. yılında olduklarını kaydederek, “Rusya her gün barışçıl şehirleri vuruyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, hastaneleri, okulları, altyapıyı, işletmeleri ve evleri yıkıyor. Bu, tam anlamıyla bir terör savaşıdır. Ama Ukrayna pes etmiyor” dedi. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Celal, “Türkiye’ye, tahıl koridorunun oluşturulmasındaki aktif rolü, Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki çabaları ve barışçıl diplomatik girişimlere verdiği destek ve en önemlisi de Ukraynalı çocukların rehabilitasyonuna sağladığı yardım için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Celal iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğine de ayrıca dikkat çekti.

‘YENİDEN İNŞAYA HAZIRIZ’

Etkinliğin onur konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, 2011 yılından bu yana Ukrayna ile stratejik ortaklık yürüttüklerini kaydederek, “Türkiye, Ukrayna’nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün sarsılmaz bir destekçisidir. Aramızdaki tarihi dostluğun ve kültürel bağların kesiştiği noktada yer alan Kırım ve Kırım Tatarları, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Türkiye’nin savaşın sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini belirten Işıkhan, “Türkiye, Ukrayna'nın yeniden inşasında da aktif rol oynamaktadır. Türk şirketleri bugüne kadar Ukrayna’da 10 milyar doları aşan 300’den fazla proje üstlenmiştir. Bölgedeki uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü varlığıyla şirketlerimiz, Ukrayna’nın altyapısının yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazırdır” sözlerini sarf etti. Işıkhan’ın konuşmasının ardından, Ukraynalı bir tasarımcının kreasyonlarını sergilediği bir defile düzenlendi