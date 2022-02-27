Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 975 askeri altyapı tesisi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.
Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Novoahtırka, Smolyaninovo'nun yanı sıra Stanitsa Luhanska, Heniçevsk yerleşim birimleri ile Herson Havaalanı'nı kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, Herson ve Berdyansk kentlerinin de bloke edildiğini aktardı.
Ukrayna ordusuna karşı uzun menzilli seyir füzelerini, hava ve denizden kullandıklarını kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 975 askeri altyapı tesisi Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 23 komuta merkezi, 43 radar istasyonu, 31 hava savunma füze sistemi var" dedi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, 471 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade etti.
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