Ukrayna'daki öğrenci kurtarılmak için sosyal medyadan yardım istedi

01 Mart 2022 Salı, 04:00

Ukrayna’da Harkov Karazin Üniversitesi’nde tıp öğrencisi olan Samsunlu Rabia Merve Işıtan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yardım istedi.

Türklerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısı yapan Işıtan, “Ukrayna’da mahsur kaldık, sesimizin duyulmasını bekliyoruz. Ben bunları yazarken bir yerlere bombalar düşüyor. Tahliye bekliyoruz” dedi.

Rabia Merve Işıtan

Işıtan, “Harkov şehrinde öğrenciyim. Birkaç gün öncesinde bomba saldırısıyla uyandık ve o gün bugündür gecemiz gündüzümüze karıştı. Sürekli bomba sesleri duyuyoruz. Can güvenliğimizden çok endişeleniyoruz. Türkiye’nin bizi tahliye etmesini bekliyoruz. Dün gece bomba saldırısı olacağı haberiyle yaklaşık yedi dakika içerisinde evden toparlanıp sığınaklara indik. Sığınak dediğimiz yerler metrolar ve çok soğuk. Birçok insan çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle orada bekliyor” ifadelerini kullandı.