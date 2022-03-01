Ukrayna'daki öğrenci kurtarılmak için sosyal medyadan yardım istedi
Ukrayna'da tıp öğrencisi olan Rabia Merve Işıtan sosyal medyadan çağrı yaparak "Ukrayna’da mahsur kaldık, sesimizin duyulmasını bekliyoruz" dedi.
Ukrayna’da Harkov Karazin Üniversitesi’nde tıp öğrencisi olan Samsunlu Rabia Merve Işıtan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yardım istedi.
Türklerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısı yapan Işıtan, “Ukrayna’da mahsur kaldık, sesimizin duyulmasını bekliyoruz. Ben bunları yazarken bir yerlere bombalar düşüyor. Tahliye bekliyoruz” dedi.
Rabia Merve Işıtan
Işıtan, “Harkov şehrinde öğrenciyim. Birkaç gün öncesinde bomba saldırısıyla uyandık ve o gün bugündür gecemiz gündüzümüze karıştı. Sürekli bomba sesleri duyuyoruz. Can güvenliğimizden çok endişeleniyoruz. Türkiye’nin bizi tahliye etmesini bekliyoruz. Dün gece bomba saldırısı olacağı haberiyle yaklaşık yedi dakika içerisinde evden toparlanıp sığınaklara indik. Sığınak dediğimiz yerler metrolar ve çok soğuk. Birçok insan çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle orada bekliyor” ifadelerini kullandı.
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