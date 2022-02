Odessa'daki Türk öğrenci Cumhuriyet TV'ye yaşadığı dehşeti anlattı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:22

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları beşinci gününde de devam ederken, bölgedeki çok sayıda Türk yurttaşı tahliye edilmek için bekliyor. Bu isimlerden birisi de Odessa'da öğrenim gören Türk öğrenci Rasim Gökakın...

Cumhuriyet TV'ye konuşan Gökakın, Rus saldırılarının başlayacağına yönelik haberleri yaklaşık 3 aydır duyduklarını ancak "yalan haberler" sebebiyle işgal haberlerini "ciddiye almadıklarını" söyledi.

"SAVAŞ HABERİNİ GÖRÜR GÖRMEZ PATLAMA SESLERİNİ DUYDUM"

Rusya'nın saldırılarının başladığı saatlerde uyanık olduğunu söyleyen Gültekin, "'Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etti' haberini gördüm ve bir anda her her taraftan patlama sesleri duydum. O an hiçbir şey yapamayacağım için canlı yayın açtım. Ailemi çok seviyorum ve sosyal medya yoluyla görenler aileme daha çabuk ulaşır diye düşündüm. Direkt bavulumu aldım, içine eşyalarımı attım ve arkadaşlarımı uyandırdım" dedi.

"SINIRA GİTMEK İÇİN ÇAĞIRDIĞIMIZ TAKSİ RUS MARŞI AÇTI"

Patlama seslerini duyar duymaz sınıra gelebilmek için taksi çağırdıklarını söyleyen Gültekin, taksicinin iki kat ücret istediğini söyledi. Çağırdıkları taksinin Rus marşıyla geldiğini ve onlarla dalga geçtiğini anlatan Rasim Gültekin, taksicinin "İki balon patladı ülkeyi mi terk edeceksiniz?" dediğini aktardı.

BÜYÜKELÇİ: "BURASI PEK GÜVENLİ DEĞİL İSTERSENİZ SIĞINAKLARA GİDİN"

Türkmen bir arkadaşının arabasıyla Odessa'daki Türk Başkonsolosluğu'na gittiklerini ve başkonsolosun yanlarına geldiğini anlatan Gültekin, kendilerine "Ukrayna'daki son Türk vatandaşı çıkana kadar biz buradayız" dendiğini ve "İsterseniz sığınaklara gidin. Burası pek güvenli değil çünkü Rusya'nın yanında olmadık. Ukrayna'nın yanında olduk. Herhangi bir işgal durumunda buraya da saldırabilirler" şeklinde uyarı yapıldığını söyledi.

"İNSANLAR KAÇAMASIN DİYE.."

Yollarda çok fazla benzin kuyruğu olduğunu ve bankamatiklerin önünün çok dolu olduğunu aktaran Gültekin, 100 dolardan fazla para çekmenin yasaklandığını ve 1 doların 30 Ukrayna Grivnası olduğunu fakat 60 Grivnanın 1 dolar olduğu, "İnsanlar paralarını Grivnadan dolara çevirip kaçmasınlar diye yapmışlar" sözleriyle aktardı.