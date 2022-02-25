Ukrayna'daki Türk öğrenciler konsolosluğa seslendi: Erzağımız yok, kalabalığız
Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenciler, konsolosluğun telefonları açmadığını ve yeteri kadar erzaklarının kalmadığını söyledi. Cumhuriyet TV'ye konuşan öğrenciler, uçak taleplerinin olduğunu belirttiler.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik harekatını sürdürüyor. Saldırıların ikinci gününde başkent Kiev çevresinde çatışmalar yaşanıyor. Halk dün geceyi metro istasyonlarında ve evlerinin bodrum katlarında geçirdi.
Ukrayna'da yaşayan Türk yurttaşlar, ülkeden çıkabilmek adına sosyal medyadan çağrı yapıyor.
Kharkov'da mahsur kalan Türk öğrenci Emir Şenyüzlü de bir restoranın alt katında yaklaşık yirmi beş öğrenciyle birlikte beklediklerini söyledi. Bölgedeki yurttaşların kendilerine erzak getirdiklerini ancak yeterli olmadığını söyleyen Şenyüzlü, ''Bombardıman aşırı şekilde yapılıyor. Şu an insanlar kaçışmaya başladı. Araba geçmiyor, şehrin merkezine füze düştü. Durum pek iyi değil burada'' ifadelerini kullandı.
'ERZAĞIMIZ YOK, KALABALIĞIZ'
Hava bombardımanının devam ettiğini ve sürekli bomba seslerini duyduğunu anlatan Şenyüzlü, Avrupa'nın göbeğindeki işgale tüm dünyanın sessiz kaldığını belirtti.
Uçak taleplerinin olduğunu ve otoyollara çıkamadıklarını belirten Şenyüzlü, şunları söyledi:
''Hiçbir Türk öğrenci savaşın içinde büyümedi. Bu bir savaş değil. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesidir. Konsolosluk açmıyor. Aradığımızda 'Biz size çıkın demiştik' dediler. Bizi buradan çıkartabilmelerinin tek yolu buraya operasyon düzenlemeleri. Bize yeteceğini düşündüğümüz bir erzağımız yok, kalabalığız. Bizi buradan bir şekilde alın.''
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