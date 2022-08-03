Ukrayna'dan gelen 'Razoni' tahıl gemisinde denetleme başladı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, inceleme yapmak üzere Razoni adlı tahıl gemisine ulaştı. Heyetin tahıl gemisine gidişi havadan görüntülendi
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, 2 Ağustos Salı akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.
20 KİŞİLİK HEYET GEMİDE
Bugün BM, Türkiye, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan 20 kişilik bir heyet, gemiyi denetlemek üzere Gözcü 1 ve Mileva adlı teknelerle Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı’ndan yola çıktı.
Kısa süren yolculuğun ardından 20 kişilik heyet Rozani isimli gemiye ulaştı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Heyet, geminin içerisinde mürettebatın olup olmadığını, gemide tahıl dışında bir şeyin taşınıp taşınmadığını denetleyecek. Denetlemenin ardından Razoni isimli gemi, Beyrut Lübnan’a doğru yola çıkacak. Öte yandan heyetin Razoni adlı tahıl gemisine gidişi drone ile görüntülendi.
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