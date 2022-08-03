MSB'den 'Razoni gemisi' açıklaması: 'Denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek'

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü "Razoni" yük gemisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan heyetin denetim yapmasını bekliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetim saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

AA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:58
MSB'den 'Razoni gemisi' açıklaması: 'Denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak 2 Ağustos Salı akşamı Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim faaliyetlerinin saat 10.00'dan itibaren gerçekleşeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir attı. 

Sabah saatlerinde görüntülenen Razoni isimli gemi, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den oluşan 20 kişilik heyetin denetim yapmasını bekliyordu.

Saat 10.00'da yapılan denetleme sonucuna göre, geminin yoluna devam edeceği öğrenildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması hedefleniyor.


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