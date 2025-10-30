İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar var. Peki, Ulaş Yılmaz kimdir? İBB sosyal medya direktörü Ulaş Yılmaz neden gözaltına alındı?

ULAŞ YILMAZ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Çeviribilim bölümlerinden 2012 yılında mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Felsefesi ve Dijital Medya İletişimi üzerine doktora çalışmalarına devam etmekte. Birçok üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında ‘dijital iletişim’, ‘yeni medya’, ‘kamu iletişiminde yeni medyanın kullanımı’ gibi konularda dersler ve seminerler verdi. Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya ve Dijital İletişim Bürosu'nun kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. İzmir Bergama’da sosyal fayda amaçlı faaliyet yürüten Güzel İşler Derneği’nin kurucusu ve yöneticisidir.

ULAŞ YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası kapsamında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 4 kişi gözaltına alındı.