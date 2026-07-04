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Ulaştırma Bakanlığı ve EPDK'da kritik atamalar

Ulaştırma Bakanlığı ve EPDK'da kritik atamalar

4.07.2026 00:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ulaştırma Bakanlığı ve EPDK'da kritik atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine; Ahmet Hamdi Atalay ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine; Ahmet Hamdi Atalay ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelikleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

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