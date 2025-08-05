Ömer Fatih Sayan kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli? Ömer Fatih Sayan hangi üniversite mezun?

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran e-imza skandalı, bir kamu görevlisinin bilgisi dışında gerçekleştirilen işlemleri fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Skandalın soruşturma dosyasında adının geçmesiyle birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da kamuoyunun gündemine geldi. Sayan’ın akademik geçmişi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kimdir? Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli?

ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da doğan Ömer Fatih Sayan,1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atıldı. Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı.

Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. EESTEC Avrupa Birliği Elektrik Mühendisleri Öğrencileri İstanbul–Türkiye yerel komitesini kurdu. IEEE üyesi ve EMO Ankara Şubesi üyesidir. Osnabrück Almanya Türk – Alman Dostluk Heyeti ve Türkische Gesprachskreis Başkanlığı yaptı. Mimar Sinan Derneği Başkan Yardımcılığı ve Denetim Kurulu üyeliği yaptı. WSIS Dünya Bilgi Toplumu Konferansları Türkiye Heyet Başkanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Elektronik Düzenleyici Kurumlar Teşkilatı BEREC Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yapay Zeka Türkiye Konferansı Yürütücüsü oldu. Sayan, aynı zamanda USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı ve 5G Türkiye Forum Başkanı'dır.

Ömer Fatih Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor.

2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu.

Ocak 2014'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kurul üyesi olarak atandı. Ağustos 2015 tarihinden Temmuz 2018’e kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanı olarak görev yaptı.

Eylül 2018'de Türk Telekom'da üye olarak görev yapan Sayan, Aralık 2018 tarihinden Haziran 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Haziran 2024 tarihinden beridir de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.

Dr. Sayan, Temmuz 2018 itibari ile başladığı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

ÖMER FATİH SAYAN'IN EĞİTİMİ

LİSANS

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü Lisans



Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi , İşletme Ön lisans ve Lisans



Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , İktisat Lisans



Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , Kamu Yönetimi Lisans



Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , Uluslararası İlişkiler Lisans

YÜKSEK LİSANS

Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği

DOKTORA

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği

ÖMER FATİH SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Evli 3 çocuk babasıdır. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın abisidir.