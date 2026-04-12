Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şirketler ile 22 protokol imzalandığını bildirdi: PTT’ye ‘altın taşıma’ görevi!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, PTT A.Ş ile altın satışı yapan çeşitli firmalar arasında yapılan protokoller kapsamında, yüksek maddi değere sahip altın içerikli gönderilerin dağıtım ve teslimat işlemlerinin PTT personeli tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Öztürkmen, “Edindiğimiz bilgilere göre, sahada korumasız bir şekilde görev yapan dağıtıcıların, üzerinde yüklü miktarda altın veya ziynet eşyası taşıması, hem personelin can güvenliğini tehlikeye atmakta hem de bu gönderilerin muhafazası sürecinde ciddi güvenlik zafiyetleri doğurmaktadır. Adreste teslim edilemeyen değerli kargoların geri dönüş ve depolama süreçleri de ayrı bir risk unsuru oluşturmaktadır” dedi.

Öztürkmen, önergesinde, PTT ile altın satışı yapan kaç şirket arasında aktif gönderi dağıtım protokolü bulunduğu, personele yönelik kaç gasp, hırsızlık veya darp girişimi yaşandığı, dağıtıcı personel için özel bir koruma veya güvenlik prosedürü bulunup bulunmadığı, personelin can/mal güvenliğini riske atan bu protokollerin iptal edilmesinin gündemde olup olmadığı gibi çeşitli sorulara yanıt istedi.

‘GÜVENLİK PROSEDÜRÜ BULUNMAMAKTA’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, PTT A.Ş kargo hizmetlerinde gönderici veya alıcı talebine göre değer konulmuş/sigortalı ve ödeme şartlı özel hizmetli gönderilerin adreste teslim veya PTT iş yerinde teslim edildiğini bildirdi. Pazar koşullarında müşterilerin tercihinin ise adreste teslim edilmesi yönünde olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Sektörün gelişen dinamikleri de göz önüne alınarak, müşteri beklentileri doğrultusunda değerli gönderiler için mevcut uygulamalarda geliştirmeler yapılabilecektir. PTT tarafından kabulü, dağıtımı ve teslimi yapılmakta olan değer konulmuş/sigortalı ve ödeme şartlı gönderiler için sektördeki diğer rakip firmalarda olduğu gibi özel bir koruma veya güvenlik prosedürü bulunmamaktadır. Son 5 yıl içerisinde yüksek değerli gönderi taşıyan PTT A.Ş. personeline yönelik bahse konu herhangi bir gasp, hırsızlık veya darp girişimi olmamıştır.”

Uraloğlu, Posta ve Kargo Hizmetleri İşletme Prosedürü kapsamında değer konulmuş veya sigortalı özel hizmeti içeren gönderinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde ödenecek tazminata ilişkin hususların belirlendiğini, prosedür kapsamında tazminat ödemeleri yapıldığını bildirdi.

22 PROTOKOL VAR

Uraloğlu, “PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile kuyumculuk alanında faaliyet gösteren ve altın satışı yapan şirketler arasında kargo/kurye gönderilerine ilişkin olarak 22 adet protokol bulunmaktadır” dedi.

YEMEK İÇİN 240 LİRA

Bu arada DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, PTT Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı için idari hizmet sözleşmeli personelin günlük yemek bedelini 240 TL olarak belirlediğine dikkat çekti. Buna karşılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aynı yıl için belirlenen ve “asgari insani beslenme ihtiyacı” esas alınarak tanımlanan günlük yemek bedeli istisna tutarının KDV dahil 330 TL olduğuna işaret etti. Aslan, “Devletin bir kurumu, bir öğün yemeğin asgari maliyetini 330 TL olarak kabul ederken; başka bir kamu kurumu olan PTT’nin kendi personeline bunun yüzde 27 altında bir bedeli yeterli görmesi, kamu yönetimi açısından açık bir çelişki, emek açısından ise hak kaybıdır” dedi. Uysal, bu uygulamanın gerekçesi, günlük 240 lira ile büyükşehirlerde dengeli ve yeterli öğle yemeği temin edilebilmesinin olanaklı olduğuna dair bakanlık tarafından yapılan bir araştırma olup olmadığı gibi çeşitli sorulara yanıt istedi.

ZORUNLU DEĞİLMİŞ!

Bakan Uraloğlu, bu önergeye verdiği yanıtta, “Söz konusu 330 TL, işverenlerce sağlanan yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna edilebileceği azami sınırı göstermekte ve kurumların bu tutarda ödeme yapmasını zorunlu kılan bir hüküm değildir. Kamu idareleri, mali disiplin, bütçe dengesi, personel sayısı, toplam ücret giderleri ve sürdürülebilir finansman ilkelerini birlikte değerlendirerek karar almaktadır” dedi.

Uraloğlu, 2026 yılı için personele ödenecek 165 TL olan yemek ücretinin, yaklaşık yüzde 50 oranında artırılarak 240 TL’ye yükseltildiğini belirterek, “PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü; personel geri bildirimlerini ve çalışma verimliliğini düzenli olarak izlemekte; hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek bir durum oluşmaması için gerekli tedbirleri almaktadır” dedi.