Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Afetzede Aktarım Treni yarın sefere başlayacak

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlerin Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerini sağlayacak Afetzede Aktarım Treni'nin yarın sefere başlayacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine destek olmak amacıyla 8.2.2023 tarihinden itibaren karşılıklı olarak 'Afetzede Aktarım Treni' işletilecek. Trenler İskenderun ve Mersin'den karşılıklı aynı saatte 09.00-12.00-15.00-18.00 ve 21.00'de hareket edecek."