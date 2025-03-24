Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, faaliyet raporunda kurumdaki ‘zayıflıkları’ sıraladı:Personel bilinci yetersiz

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 04:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçen yıla yönelik hazırladığı faaliyet raporunda kurumsal değerlendirme yaparken, “üstünlükler” ve “zayıflıklara” da yer verdi. Bakanlık hizmetlerinin sunumunda yararlanılan teknolojilerin, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeyi aynı düzeyde takip edemediğine işaret edilen raporda, personele yönelik eleştiride de bulunuldu. Raporda, “Siber güvenlik politikalarına ilişkin bakanlık personeli bilincinin yeterli düzeyde olmaması” zayıflık olarak gösterildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda ise “itiraf gibi” tespitler yer aldı. Yeşil alanların ve su havzalarının korunmasındaki eksiklikler, personele ekonomik ve sosyal açıdan yeterli destek verilmemesi “zayıf yönler” olarak sıralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda, “kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” başlığı altında “üstünlükler” ve “zayıflıklara” da yer verildi. Raporda, “zayıflıklar” şöyle sıralandı:

- Personelin gelişen teknolojilere uyum sağlama konusundaki bilgi ve deneyim eksikliği.

- Bakanlık hizmetlerinin sunumunda yararlanılan teknolojilerin, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeyi aynı düzeyde takip edememesi.

- Siber güvenlik politikalarına ilişkin bakanlık personeli bilincinin yeterli düzeyde olmaması.

- Merkez ve taşra teşkilatında hizmet binalarının yetersiz olması.

- Sosyal tesis ve fiziki imkanların eksikliği.

‘ÜSTÜNLÜKLER’ NELER

Raporda yer verilen “üstünlüklerden” bazıları da şöyle:

- Kamu altyapı yatırımlarının önemli bir bölümünü yönlendiren bir bakanlık olması.

- Katma değeri yüksek ulaştırma ve altyapı yatırım projelerini gerçekleştirme kapasitesinin bulunması.

- Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeleri verme yetkisine sahip olması.

- Ulusal güvenliğin önemli bir unsuru haline gelen siber güvenliğe ilişkin farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi.

‘İTİRAF GİBİ’ TESPİTLER

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda da “zayıf yönler” sıralanırken, “itiraf gibi” tespitler yer aldı. Raporda “zayıf yönler” şöyle sıralandı:

- Çevreye duyarlılıktaki eksiklikler (yol boyu ağaçlandırması, gürültü perdeleri, yeşil alanların ve su havzalarının korunması).

- Üst politika belgelerindeki hedefler ve proje stoğu dikkate alındığında yapım öncesi sürece yeterli zaman ayrılamaması.

- Personele ekonomik ve sosyal açıdan yeterli destek verilmemesi.

- Ulusal ve uluslararası stratejilerin belirlenmesinde ve uygulanmasında etkinlik.

- Karayolu kariyer uzmanlığına geçilememesi.

- Paydaş/vatandaş ilişkileri yönetimi (halkın karayolu projelerine katılımını sağlama ve görüşlerini almadaki eksiklikler).

- Görevde yükselmeye ilişkin belirlenen esasların uygulamasında karşılaşılan güçlükler.

- Personelin kurumsal sorumluluklarına dair karşılaştıkları hukuksal sıkıntılarda, kurumdan yeterli destek bulamaması.