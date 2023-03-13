Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi mi alacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:29

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere işçi istihdamı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen yurttaşlar, başvuruların nasıl yapılacağını ve hangi branşlarda işçi alınacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ Mİ ALACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine 11 işçi alacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, başvurular 13-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA İŞÇİ ALACAK?

İşe alımlar, tarama uzmanı (kaptan), tarama uzmanı yardımcısı, deniz buhar ve motor makinisti, sınırlı kaptan, gemici, gemi elektrikçisi, gemi aşçısı pozisyonlarında olacak.