Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda zam talebine yanıt

04 Nisan 2022 Pazartesi, 18:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararın ardından, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımında, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" dedi.

"KAMU YARARINA AYKIRI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: