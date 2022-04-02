Valiliğin 'Sultanahmet Meydanı' kararına İBB'den ilk açıklama

02 Nisan 2022 Cumartesi, 16:10

Yıllar boyunca AKP’nin Sultanahmet Meydanı’nda yaptığı Ramazan etkinlikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) izin çıkmadı. İstanbul Valiliği, İBB'nin Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan ayı etkinlikleri yapmasını engelledi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 23 Mart’ta Ramazan için bir ay sürmesi planlanan etkinlikler konusunda İstanbul Valiliği’ne bilgilendirme yazısı gönderdi.

BirGün'ün aktardığı habere göre; söz konusu yazıda Sultanahmet Meydanı, Yenikapı Etkinlik Alanı, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ve 36 ilçede gerçekleştirilecek etkinliklere yer verildi. İstanbul Valiliği, bilgilendirmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise Sultanahmet Meydanı bölgesinin tarihi alan olduğunu belirtti.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu karara ilişkin İBB'den ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bunu İstanbul Valiliği bize bildiriyor ama bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulaması. Bundan geçen hafta haberdar olduk. Burada açıkçası yanlış bir şey görmüyoruz. Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Bu, Kültür Varlıkları ile ilgili İstanbul'un kıymetli alanlarındaki etkinlik sayısının azaltılması, o alanların biraz daha rahat bırakılması anlamında bir karar. Kültür Bakanlığı'nın bu konudaki kararı İBB ve Başkanımız tarafından da benimsenmiş durumda. Başkanımız da böyle düşünüyor" dedi.

"KURAL, HERKES İÇİN GEÇERLİ OLMALI"

Kararın herkes için eşit uygulanması gerektiğinin altını çizen Ongun, "Burada şunu dile getiriyoruz. Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız. Yani herkes için geçerli olmasından tarafız, sadece İBB değil. Mesela Fatih Belediyesi'nin de Sultanahmet Meydanı'nda hiçbir etkinliğine izin verilmediği takdirde, hiçbir problem yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu kararı Başkanımız da mantıklı ve doğru buluyor. Uygulama esasında da, bunun herkes için geçerli bir kural olmasını istiyoruz. Disiplinli bir şekilde, herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde, temelde bu kararla ilgili bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'SULTANAHMET MEYDANI' YANITI

İlgili kararın gündem olmasının ardından, İstanbul Valiliği'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebinde bulunulmuştur. Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazıda; 'Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; 'Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir. Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir."