Ülkeye yasadışı yollarla girmişler: Bir otomobilde yakalandılar!
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1 organizatör ise tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramada otomobil içerisinde ülkeye yasadışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan H.T., çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #gözaltı #Kaçakçı #Van
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