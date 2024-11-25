Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
17 GÖZALTI
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 17-24 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen
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