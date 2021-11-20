Ülkücüler, MHP'li MKYK eski yedek üyesi Erkan Azeri'nin evini bastı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:39

MHP eski MKYK yedek üyesi Erkan Azeri, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve babası ile ilgili paylaşımıda bulundu.

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İl binasında yapılan tadilatın ardından partide "önce zihniyeti sonra mobilyalarını" değiştirdiklerini açıklamıştı. Kurt’un bu açıklamaları üzerine paylaşımda bulunan Azeri şu ifadeleri kullandı: "9 Şubat 1969 yılında neredeysek oradayız; MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli'ye karşı çoklu baro için HDP’lilerle kol kola olup adliye önünde açıklama yapmadık. Yapanlar haindir."

"HDP'Lİ AVUKATLARLA ORTAK ZİHNİYET"

Azeri açıklamasının devamında "Elbette önce zihniyet; mensubu olduğun harekete olan samimiyetle ilgilidir. Zihniyet mobilya dizmekse herkesten para istediğinizle ilgilidir. Hadsizlik yapma; önce babanın adliye koridorlarındaki neyle anıldığına bak. Alayı rüşvetçi diyor. Sen önce HDP'li Avukatlar ile ortak olan zihniyetini değiştir” ifadelerini kullandı.

(Erkan Azeri,açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)





EVİNE GİTTİLER

Paylaşımın ardından MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, Ülkü Ocakları Kocaeli İl başkanı Abdülkadir Özdemir ve bir grup ülkücü ile birlikte Erkan Azeri’nin evine gitti.

Erkan Azeri’nin Darıca’daki evine giden MHP yöneticilerine kapıyı Erkan Azeri’nin kız kardeşi Sevinç Azeri açtı. Karşılarında MHP’li yöneticileri bulan Sevinç Azeri, “Evimizi mi basıyorsunuz?” sözüne karşılık parti yöneticilerinin “Ocak yöneticisinin ataması vardı. Birlikteydik. Oradan geldik” dediği ifade edildi. Bu sırada Erkan Azeri bir süre sonra bahçeye çıktı ve iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar karakola götürüldü.

DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK

Yaşanan bu olayın ardından MHP il yöneticileri, il başkanı Yunus Emre Kurt ve babası hakkında paylaşım yapan Erkan Azeri ve olay yerine gelen Aydın Ünlü'yü disipline sevk edeceklerini belirtti.

"KAPISINA GİDECEĞİM"

Yaşanan olayın ardından Erkan Azeri bir açıklama yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Azeri, “Kapımın önüne kim geldiyse, kapısının önüne gideceğim” yazdı.







