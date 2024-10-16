ODTÜ’lüler imeceyle deprem bölgesinde yüksekokulu yeniden yaptı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:45

Güncelleme: 16.10.2024 - 18:45

6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar alarak yıkılan İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki İskenderun Meslek Yüksekokulu, ODTÜ Eymir Kültür Vakfı tarafından Valilik denetiminde 91 milyon harcanarak yeniden inşa edildi. 14 Ekim 2024 günü törenle açılan okulda yüz yüze eğitim yeniden başladı.

14 Ekim 2014 Pazartesi günü İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci’nin ev sahipliği yaptığı açılış törenine önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkan Vekili Alper Ermisket, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, Eymir Kültür Vakfı Başkanı Ömer Kaymakçalan ve vakıf yönetim kurulu üyeleri, hayırsever bağışçılar, İSTE akademik ve idari personeli, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

10 AY GİBİ KISA SÜREDE PROJE TAMAMLANDI

STE ile Eymir Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde çelik konstrüksiyonla inşa edilen ve bu özelliği ile deprem bölgesinin ilk örneklerinden biri olan 4 derslik, 6 laboratuvar ve 5 atölyenin yanında orta alan ve kantinin yapımı tamamlandı. Yeniden yapım sürecinin hikayesini misafirlere anlatan Eymir Kültür Vakfı Kalıcı Yapılar Başkanı İsmail Işık “Binaların yeni döneme yetiştirilmesi için 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını” belirterek “başta kendilerine her konuda destek olan Rektör Prof. Dr. Tolga Depci olmak üzere yeniden yapımda emeği geçen, ayni ve nakdi bağışta bulunan herkese teşekkür ettiğini” ifade etti.

Açılış töreninde konuşan Eymir Kültür Vakfı Başkanı Ömer Kaymakçalan, “ODTÜ mezunu, yönetici ve öğrencilerinin el ele vererek okulun yapımına destek verdiklerini” ifade ederek, "Vakfımız daha önce Kocaeli ve Van’da meydana gelmiş depremlerden sonra da eğitime hizmet eden çalışmalara imza atmıştı. İnşallah, bundan sonra böyle büyük deprem felaketleri olmaz. Burada biz ODTÜ mezunu, öğrencisi ve yöneticisi olarak, ODTÜ rektörümüzden başlayarak, birlik olarak Türkiye'nin hizmetindeyiz. Burada yaptığımız eser, bu amaca küçük bir katkıdır. Burada eğitim görecek gençlere sağlık, mutluluk ve başarılar diler, saygılar sunarım." dedi.

DAYANIKLI TAŞIYICI SİSTEMLE İNŞA EDİLDİ

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Eymir Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde İSTE-EKV işbirliğiyle hazırlanan ve 28 Kasım 2023 günü Üniversite’nin yer teslimi ile başlayan proje 10 ay gibi kısa süre içinde tamamlanarak 2024- 2025 ders yılına yetiştirilidi, Makine ve Metalurji eğitim birimleri ile çok amaçlı meydan ve kafeden oluşan ve depreme dayanıklı çelik taşıyıcı sistem ile inşa edilen yerleşkede bu ders yılında 600, gelecek yıldan itibaren 3200 öğrenci öğrenim görecek.

2000 BAĞIŞÇININ DESTEĞİYLE İMECE PROJE

Projenin diğer bir özelliği ise irili ufaklı 2000’e yakın bağışçının ayni ve nakdi destekleriyle gerçeklemiş olması. 1999 Kocaeli ve 2011 Van depreminden sonra bu defa Hatay için yola çıkan ODTÜ mezunlarının girişimleri neticesinde, yüzlerce kurum ve binlerce kişinin katkılarıyla inşa edilen yerleşke Türkiye’nin en büyük imece projelerinden biri oldu.