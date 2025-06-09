Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Katıldığı TV programlarda dikkat çeken Uluç Özülker'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Uluç Özülker kimdir? Emekli Büyükelçi Uluç Özülker kaç yaşında, nereli?

ULUÇ ÖZÜLKER KİMDİR?

Uluç Özülker 11 Mart 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören Özülker, 1961 senesinde liseden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumaya başladı.

1965 senesinde üniversiteden de mezun olduktan sonra aynı sene Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Özülker, 1993-95 yılları arasında Trablus (Libya) Büyükelçiliği,1995-98 arasında AB Türkiye Daimi Temsilciliği, 1998-2000 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri müsteşar yardımcılığı, 2000-02 yıllarında OECD Türkiye Daimi Temsilciliği ve 2002-05 arasında Paris Büyükelçiliği görevlerini üstlendi.

2006 senesinde Paris Büyükelçiliği görevinin dönüşünde, kendi isteğiyle emekli oldu.

41 seneye yaklaşan dışişleri görevinin ardından halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve Türkiye Avrupa Vakfı Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.

ULUÇ ÖZÜLKER'İN ÖZEL YAŞAMI

MİT eski Müsteşarı Bahattin Özülker'in oğlu olan Uluç Özülker, Selma Özülker ile evlidir. Özlem ve Aylin adında iki çocuğu vardır.