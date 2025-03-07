Uludağ yolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu
Bursa Uludağ yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü son anda araçtan inerken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bursa Uludağ yolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, alev topuna dönen araçtan son anda kendini dışarı atarak saniyelerle ölümden kurtuldu.
Otomobili saran alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin ormana yayılmasını engelledi.
Yangının otomobilin motor kısmından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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