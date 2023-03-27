Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Teleferik bakıma alındı

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:48
Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Teleferik bakıma alındı
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Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik’e bakım nedeniyle seferlerine bugünden itibaren 3 haftalık ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya sitesinden yaptığı duyuruda, "Tesisimiz 27.03.2023 - 14.04.2023 tarihleri arasında bakım nedeni ile kapalı olacaktır" denildi.


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