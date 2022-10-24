Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Bursa'da teleferik bakıma alındı

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:48
Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Bursa'da teleferik bakıma alındı
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140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik hattı bakıma alındı. 

Bursa Teleferik A.Ş´den yapılan açıklamada "Tesisimiz bakım dolayısı ile 24-28 Ekim tarihlerinde kapalı olacaktır" İfadelerine yer verildi. 


Uludağ Bursa Teleferik

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