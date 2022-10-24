Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Bursa'da teleferik bakıma alındı
Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik hattı bakıma alındı.
Bursa Teleferik A.Ş´den yapılan açıklamada "Tesisimiz bakım dolayısı ile 24-28 Ekim tarihlerinde kapalı olacaktır" İfadelerine yer verildi.
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